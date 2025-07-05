Сделок на рынке новостроек Петербурга стало меньше

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге зафиксировано снижение количества сделок на рынке новостроек. По сравнению с прошлым годом. Их число сократилось на 35%. Эксперты связывают это с изменением экономической ситуации и колебаниями на финансовом рынке.

По данным аналитиков, в последнее время покупатели стали более осторожно подходить к вопросу приобретения жилья. Некоторые из них предпочитают отложить сделку до стабилизации экономической обстановки.

Также отмечается, что на рынке новостроек усилилась конкуренция среди застройщиков, что может влиять на выбор покупателей. В результате общее количество сделок уменьшилось.

Специалисты прогнозируют, что ситуация на рынке недвижимости будет зависеть от макроэкономических факторов и политики Центробанка. Возможно, в ближайшее время ситуация изменится, и количество сделок вновь начнет расти.