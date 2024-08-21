Побит рекорд в сегменте жилой недвижимости

«Питерец.ру» отмечает, что ситуация на рынке жилой недвижимости Северной столицы усложняется из-за отмены льготной ипотеки. Теперь приобрести квартиру или дом становится сложнее.

Однако, несмотря на это, в Северной столице побит рекорд по числу сделок с жильем – с начала 2024 года их доля составила 64%. Примечательно, что в предыдущие 10 лет показатели в этом сегменте не оказывались выше 41%. Так что текущий результат оказался намного выше прежних среднегодовых значений.

Суммарный объем операций с недвижимостью СПб в 2024 году пока составил 48 млрд. руб. Из них 17 млрд. руб. приходится на коммерческие объекты – в долевом соотношении это 36%. Наибольшую популярность здесь сохраняют офисы – на них приходится 55% сделок с коммерческой недвижимостью.