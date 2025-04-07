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Питерец.ру » Экономика » Доля без ипотечных сделок в CПб превысила показатель Москвы

Доля без ипотечных сделок в CПб превысила показатель Москвы

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Петербург впервые обогнал Москву по доле без ипотечных сделок при покупке жилья

«Питерец.ру» сообщает, что в последние годы рынок недвижимости СПб демонстрирует уверенный рост. Согласно последним данным, доля сделок по покупке жилья без привлечения ипотечных средств в Северной столице превысила аналогичный показатель Москвы. Это стало неожиданностью для многих экспертов и свидетельствует о положительных изменениях в экономике города.

Специалисты отмечают, что рост числа без ипотечных сделок может быть связан с улучшением финансовой стабильности граждан, снижением процентных ставок по кредитам или другими экономическими факторами. Однако для более точных выводов требуется детальный анализ ситуации.

Представители агентств недвижимости подчеркивают, что такая динамика может привести к изменению цен на рынке и повлиять на стратегию застройщиков. Некоторые компании уже начали адаптировать свои предложения под новых покупателей. Специалисты продолжат следить за развитием ситуации на рынке недвижимости Петербурга и анализировать причины, повлиявшие на рост доли без ипотечных сделок.

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