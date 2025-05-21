Площадь квартир в новостройках СПб упала

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно последним данным, площадь квартир в новостройках Санкт-Петербурга достигла рекордно низких показателей. За год она снизилась на 3,3% и достигла 42 квадратов.

Эксперты связывают это с изменением предпочтений покупателей и трендами на рынке недвижимости. В условиях изменяющегося спроса застройщики все чаще предлагают компактные и функциональные планировки. Это позволяет более эффективно использовать пространство и отвечать на запросы покупателей, которые ценят удобство и практичность.

Снижение средней площади квартир может повлиять на будущее жилищного строительства в городе. Возможно, девелоперам придется искать новые подходы к планировке квартир и предлагать инновационные решения для удовлетворения потребностей покупателей. Аналитики продолжают следить за ситуацией на рынке недвижимости Петербурга, чтобы прогнозировать дальнейшие тенденции и изменения.