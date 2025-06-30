Власти Санкт-Петербурга вводят новый порядок учета ресторанов

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно новому решению властей, все заведения общепита в городе будут внесены в единый реестр. Это позволит усилить контроль за соблюдением санитарных норм и правил работы в сфере общепита.

Ранее регистрация и контроль за деятельностью ресторанов осуществлялись в разрозненном порядке, что затрудняло мониторинг ситуации. Теперь же все данные будут собраны в одном месте, что упростит работу надзорных органов и повысит качество обслуживания посетителей.

Ожидается, что включение ресторанов в реестр поможет упорядочить работу в сфере общественного питания и сделает ее более прозрачной. Создание этого перечня должно произойти до конца текущего года.