BMW признан лучшим премиальным брендом

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге бренд BMW продемонстрировал выдающиеся результаты, став лидером среди премиальных марок. Согласно проведенному анализу, автомобили BMW получили высокую оценку среди жителей города. Это свидетельствует о том, что марка занимает прочные позиции на рынке и пользуется спросом у покупателей.

Вероятно, успех BMW обусловлен сочетанием высокого качества продукции, инновационных технологий и престижного имиджа бренда. Жители Санкт-Петербурга выбирают BMW за их надежность и передовые технические решения.

Так, в последний месяц в Северной столице было зарегистрировано 85 новых авто этой марки. Далее по уровню популярности идут китайские бренды Exeed и Tank.