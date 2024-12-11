Китайские автомобили любят в СПб, но не в самом Китае

«Питерец.ру» отмечает, что китайские автомобильные марки начинают занимать прочные позиции на рынке СПб. Данная тенденция характерна и для других городов России. При этом сами жители КНР не спешат покупать машины собственного производства.

Китайцы предпочитают немецкие и японские автомобили, поскольку они качественнее и престижнее. Поэтому в числе самых популярных марок в КНР лишь 2 отечественных бренда – BYD и Changan.

В лидерах в Китае остаются марки Volkswagen, Toyota и Honda. Немецкие автомобили удерживают 20% рынка и сохраняют свою популярность в сегменте авто с бензиновым двигателем. Ну а японские бренды привлекают своей гибкой системой скидок и стремлением к электрификации.



