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Питерец.ру » Экономика » Китайские автомобили любят в СПб, но не в самом Китае

Китайские автомобили любят в СПб, но не в самом Китае

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
Жители Китая не доверяют собственным автопроизводителям, предпочитая другие бренды

«Питерец.ру» отмечает, что китайские автомобильные марки начинают занимать прочные позиции на рынке СПб. Данная тенденция характерна и для других городов России. При этом сами жители КНР не спешат покупать машины собственного производства.

Китайцы предпочитают немецкие и японские автомобили, поскольку они качественнее и престижнее. Поэтому в числе самых популярных марок в КНР лишь 2 отечественных бренда – BYD и Changan.  

В лидерах в Китае остаются марки Volkswagen, Toyota и Honda. Немецкие автомобили удерживают 20% рынка и сохраняют свою популярность в сегменте авто с бензиновым двигателем. Ну а японские бренды привлекают своей гибкой системой скидок и стремлением к электрификации. 


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