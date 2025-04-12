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Питерец.ру » Экономика » Какие бренды шин выбирают петербуржцы?

Какие бренды шин выбирают петербуржцы?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
https://t.me/ugibdd78
Рост продаж летних шин в Петербурге: какие бренды в тренде?

«Питерец.ру» отмечает, что жители СПб выбирают разные бренды автомобильных шин. Эксперты выяснили, какие марки наиболее популярны. Согласно исследованию, на рынке Петербурга представлено множество брендов шин, и жители города выбирают те, которые соответствуют их требованиям по качеству и цене.

Некоторые марки пользуются особой популярностью благодаря своей надежности и долговечности. Лидером стал итальянский бренд Pirelli (9% от общего объёма продаж). В тройку также вошли российский производитель Ikon Tyres (8,5%) и японский Yokohama (8%).

Если оценивать бренды с наибольшим ростом продаж, то лидером здесь являются китайские шины марки Triangle. В последние месяцы их продажи увеличились в 4 раза. Далее идут покрышки российского бренда Cordiant, чью продукцию покупали в 3,5 раза чаще. Тройку лидеров замыкает китайский производитель Sailun с увеличением продаж в 3 раза.

В сегменте шин б/у наибольший рост продаж зафиксирован у финского бренда Nokian Tyres, английского Goodyear и корейского Hankook.

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