Какие бренды шин выбирают петербуржцы?

«Питерец.ру» отмечает, что жители СПб выбирают разные бренды автомобильных шин. Эксперты выяснили, какие марки наиболее популярны. Согласно исследованию, на рынке Петербурга представлено множество брендов шин, и жители города выбирают те, которые соответствуют их требованиям по качеству и цене.

Некоторые марки пользуются особой популярностью благодаря своей надежности и долговечности. Лидером стал итальянский бренд Pirelli (9% от общего объёма продаж). В тройку также вошли российский производитель Ikon Tyres (8,5%) и японский Yokohama (8%).

Если оценивать бренды с наибольшим ростом продаж, то лидером здесь являются китайские шины марки Triangle. В последние месяцы их продажи увеличились в 4 раза. Далее идут покрышки российского бренда Cordiant, чью продукцию покупали в 3,5 раза чаще. Тройку лидеров замыкает китайский производитель Sailun с увеличением продаж в 3 раза.

В сегменте шин б/у наибольший рост продаж зафиксирован у финского бренда Nokian Tyres, английского Goodyear и корейского Hankook.