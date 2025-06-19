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Питерец.ру » Экономика » Каковы доходы частично занятых петербуржцев

Каковы доходы частично занятых петербуржцев

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
Узнайте, сколько зарабатывают частично занятые жители Петербурга

«Питерец.ру» сообщает, что стало известно, сколько зарабатывают частично занятые петербуржцы. Средний показатель в городе составляет 72,3 тыс. руб., что превышает прошлогодний результат на 13%.

Анализ показал, что доходы таких работников могут варьироваться в зависимости от сферы деятельности, квалификации и других факторов. В некоторых случаях частичная занятость может быть более выгодной, чем полное отсутствие работы, однако размер заработка все же не всегда покрывает все финансовые потребности.

Для многих петербуржцев частичная занятость становится способом дополнительного заработка или подработки. Однако важно учитывать, что такой формат работы имеет свои особенности и ограничения, которые необходимо учитывать при планировании бюджета и финансовых целей.

Напоминаем, что частичная занятость – это форма трудоустройства, при которой человек работает неполный рабочий день или неделю.

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