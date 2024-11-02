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Питерец.ру » Общество » Хватает ли петербуржцам зарплаты?

Хватает ли петербуржцам зарплаты?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Достаточно ли получают жители Петербурга, чтобы покрывать необходимые нужды?

Как известно, денег много не бывает. Но одно дело, когда их хватает на повседневные нужд, совсем другое – если не получается покрывать даже необходимые расходы. В сервисе hh.ru выяснили, как обстоят дела в Петербурге.

Оказалось, что 68% петербуржцев могут покрывать необходимые нужды – по крайней мере, зарплаты на это хватает. Однако 41% опрошенных делает это с трудом, хотя минимальный набор потребностей удается восполнить. 27% признались, что могут полностью удовлетворять основные потребности.

32% респондентов, к сожалению, не имеют средств на основные нужды. Доходы этой категории граждан не позволяют покрывать основные потребности. В такой ситуации остается искать работу с большей зарплатой, экономить и пересматривать личный и семейный бюджет.

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