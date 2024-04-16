ента новостей

16:37
Выставка Максима Моргунова «Течение жизни»
16:33
Росгвардейцы приступили к обеспечению безопасности навигации в Петербурге и Ленобласти
16:27
В Ленобласти отремонтируют участок региональной трассы к деревне Ополье
16:14
В деревне Извара установят памятник Николаю Рериху
16:05
Единственный в мире грузовой ретротрамвай на базе ЛМ-33 представили в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ
14:39
В Петербурге предложили индексировать пенсии частично занятым пенсионерам по возрасту
12:49
В Петербурге пройдет международная просветительско-патриотической акция «Диктант Победы»
12:22
Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на грандиозный байк-фест
12:15
Новая схема мошенников: приложения с удаленным управлением вашим устройством
10:46
Во Фрунзенском районе задержали стрелявшего в дорожном конфликте
10:35
На Литейном мосту нетрезвый водитель водитель каршеринга насмерть сбил пожилого мужчину
10:26
В Киришах иномарка сбила 9-летнего мальчика
10:17
На Бестужевской улице «Лада Веста» сбила 15-летнего подростка
10:12
На проспекте Солидарности иномарка сбила 9-летнюю девочку
10:03
Во Фрунзенском районе поймали 17-летнего курьера мошенников
09:56
В Московском районе задержали курьера мошенников
09:56
Введут ограничения на книги иноагентов
09:06
Субботник все равно состоится?
19:07
Российский гроссмейстер Непомнящий после ничьей в 9-м туре турнира претендентов продолжает лидировать вместе с индийским шахматистом Гукешем – у обоих по 5,5 очков
18:49
Китайская шахматистка Тань Чжунъи снова лидирует в претендентском турнире в Торонто, Горячкина и Лагно пока отстают
18:44
Ярмарка современного искусства Port Art Fair
16:20
На Пискаревском мемориале прошла торжественно-памятная акция «Блокадный трамвай»
16:13
В Петербурге началась Неделя донорства крови
16:03
В Новосаратовке маршрутка столкнулась с грузовиком
15:45
Новичок баскетбольного «Зенита» Джувэн Морган набрал в победном для команды Хавьера Паскуаля матче с «Пармой» 14 очков
11:58
В Музее В. В. Набокова СПбГУ состоится торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к празднованию 125-летия знаменитого писателя
10:45
В Невском районе задержали стрелка по окнам
10:41
В Шушарах иномарка сбила 4-летнего мальчика
10:37
В Приморском районе задержали мужчину по подозрению в убийстве пенсионерки
10:31
В Колпино задержали подозреваемую в убийстве своей пожилой матери
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге предложили индексировать пенсии частично занятым пенсионерам по возрасту

В Петербурге предложили индексировать пенсии частично занятым пенсионерам по возрасту

0
64
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
Депутат ЗакСа Андрей Рябоконь предложил индексировать пенсии частично занятым пенсионерам по возрасту и направил федеральную инициативу в Социальный фонд России.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь подготовил федеральную инициативу об индексации пенсии частично занятым пенсионерам по возрасту и направил предложения в Социальный фонд России.     

По информации комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, на 1 января 2024 года более 160 000 петербургских пенсионеров получают пенсии менее, чем 1.15 прожиточного минимума, что составляет около 15 тысяч рублей.

Государство выплачивает такой категории пенсионеров социальную доплату в размере разницы между фактической пенсией и 1.15 прожиточного минимума. Ее получают более 12% от всех пенсионеров по старости, проживающих в нашем городе.

«Ситуацию, когда каждый восьмой пенсионер получает пенсию в размере прожиточного минимума или ниже, считаю серьезной проблемой. Одна из ее причин – отсутствие индексации пенсии работающим пенсионерам, даже частично занятым», – отметил депутат ЗакСа Андрей Рябоконь.      

Он также сказал, что многие пенсионеры, имеющие низкую пенсию, вынуждены годами работать, чтобы себя обеспечивать. При этом размер пенсии не индексируется.

«Данная ситуация неприемлема. Полагаю, что необходимо ежегодно индексировать пенсию хотя бы частично занятым пенсионерам», – подчеркнул Рябоконь.  

Напомним, аналогичная проблема была решена Президентом РФ для лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами – им разрешили частичную занятость без потери социальных выплат.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-10-2022, 16:35
В Ленобласти депутаты предлагают пересмотреть размер страховой пенсии
19-12-2019, 14:44
Как относиться к доплате для пенсионеров?
2-04-2018, 07:40
Прибавка к пенсии
23-06-2022, 11:20
Депутаты предлагают сохранить региональную доплату к пенсии детям, которые устраиваются на временную подработку
3-04-2013, 07:45
С 1 апреля произведено повышение трудовых пенсий
4-12-2020, 07:56
Что с прожиточным минимумом?

Происшествия на дорогах

0
86
Сегодня, 10:35
На Литейном мосту нетрезвый водитель водитель каршеринга насмерть сбил пожилого мужчину
0
82
Сегодня, 10:17
На Бестужевской улице «Лада Веста» сбила 15-летнего подростка
0
85
Сегодня, 10:12
На проспекте Солидарности иномарка сбила 9-летнюю девочку
0
167
Вчера, 16:03
В Новосаратовке маршрутка столкнулась с грузовиком
Наверх