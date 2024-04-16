В Петербурге предложили индексировать пенсии частично занятым пенсионерам по возрасту

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь подготовил федеральную инициативу об индексации пенсии частично занятым пенсионерам по возрасту и направил предложения в Социальный фонд России.

По информации комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, на 1 января 2024 года более 160 000 петербургских пенсионеров получают пенсии менее, чем 1.15 прожиточного минимума, что составляет около 15 тысяч рублей.

Государство выплачивает такой категории пенсионеров социальную доплату в размере разницы между фактической пенсией и 1.15 прожиточного минимума. Ее получают более 12% от всех пенсионеров по старости, проживающих в нашем городе.

«Ситуацию, когда каждый восьмой пенсионер получает пенсию в размере прожиточного минимума или ниже, считаю серьезной проблемой. Одна из ее причин – отсутствие индексации пенсии работающим пенсионерам, даже частично занятым», – отметил депутат ЗакСа Андрей Рябоконь.

Он также сказал, что многие пенсионеры, имеющие низкую пенсию, вынуждены годами работать, чтобы себя обеспечивать. При этом размер пенсии не индексируется.

«Данная ситуация неприемлема. Полагаю, что необходимо ежегодно индексировать пенсию хотя бы частично занятым пенсионерам», – подчеркнул Рябоконь.

Напомним, аналогичная проблема была решена Президентом РФ для лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами – им разрешили частичную занятость без потери социальных выплат.