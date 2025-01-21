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Питерец.ру » Экономика » Эксперты подсчитали, сколько петербуржцам копить на покупку дома

Эксперты подсчитали, сколько петербуржцам копить на покупку дома

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
Сколько времени потребуется жителям Петербурга для накопления на покупку собственного дома?

«Питерец.ру» сообщает, что, по словам экспертов, среднему жителю Петербурга потребуется 18 лет для накопления необходимой суммы для покупки дома. Однако стоит учитывать, что этот срок может меняться в зависимости от уровня дохода и возможности делать накопления.

Также аналитики отметили, что приобретение дома может быть более доступным для тех, кто рассматривает покупку в пригороде или на окраине СПб, где цены ниже. Исследователи подчеркивают, что покупка дома является серьезным финансовым шагом, который требует тщательного планирования и учета всех возможных факторов. Рекомендуется провести детальный анализ своих финансовых возможностей и рассмотреть все возможные варианты приобретения жилья, чтобы сделать осознанный выбор.

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