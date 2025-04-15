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Питерец.ру » Экономика » Каковы сроки накопления на квартиру в Петербурге?

Каковы сроки накопления на квартиру в Петербурге?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
mskagency.ru
Сколько лет нужно копить на жилье в Северной столице: расчеты экспертов

Эксперты подсчитали, сколько лет потребуется для накопления на квартиру в СПб. Выяснилось, что сроки могут варьироваться в зависимости от различных факторов, включая уровень доходов и размер первоначального взноса.

Согласно проведенным расчетам, накопление на покупку квартиры может занять от 5 лет и более. Например, откладывая по 82 тыс. руб. в месяц можно за 5 лет собрать сумму для приобретения жилья стоимостью 4,9 млн. руб. Однако выполнить данную задачу будет трудно.

Эксперты рекомендуют тщательно планировать бюджет и рассматривать различные варианты приобретения жилья. Сегодня более реальным способом обзавестись жилой собственностью становится ипотека, поэтому некоторые петербуржцы прибегают к ее оформлению.

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