Каковы сроки накопления на квартиру в Петербурге?

Эксперты подсчитали, сколько лет потребуется для накопления на квартиру в СПб. Выяснилось, что сроки могут варьироваться в зависимости от различных факторов, включая уровень доходов и размер первоначального взноса.

Согласно проведенным расчетам, накопление на покупку квартиры может занять от 5 лет и более. Например, откладывая по 82 тыс. руб. в месяц можно за 5 лет собрать сумму для приобретения жилья стоимостью 4,9 млн. руб. Однако выполнить данную задачу будет трудно.

Эксперты рекомендуют тщательно планировать бюджет и рассматривать различные варианты приобретения жилья. Сегодня более реальным способом обзавестись жилой собственностью становится ипотека, поэтому некоторые петербуржцы прибегают к ее оформлению.