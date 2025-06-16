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Питерец.ру » Экономика » Наблюдается рост активности на рынке труда в Санкт-Петербурге

Наблюдается рост активности на рынке труда в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
ru.freepik.com
Летом в Северной столицы выросла активность на рынке труда – жители стали чаще искать работу

«Питерец.ру» сообщает, что жители Санкт-Петербурга этим летом стали на 23% чаще искать работу и подработку. Согласно актуальным данным, интерес к поиску новых трудовых возможностей значительно увеличился.

Многие жители города активизировали свои усилия по поиску работы, используя различные каналы и ресурсы. Среди них — сайты по поиску работы, профессиональные сообщества, рекрутинговые агентства и другие платформы. Специалисты предполагают, что рост активности может быть связан с сезонными изменениями в экономике, изменениями на рынке труда или личными обстоятельствами граждан.

В любом случае увеличение числа людей, ищущих работу, может оказать влияние на рынок труда в Санкт-Петербурге и изменить его динамику.

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