Рынок труда в СПб: конкуренция растет, но дефицит кадров остается

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб усилилась борьба за рабочие места. Согласно последним данным, жители города стали на 26% активнее искать работу. Эксперты отмечают, что в этом году на одну вакансию претендуют шесть человек, в то время как в 2024-м конкуренция составляла четыре человека на место.

Однако возросшая активность соискателей не решила проблему кадрового дефицита. Например, в медицине, ритейле и производстве, по-прежнему не хватает сотрудников. При этом у соискателей востребованы вакансии IT-специалиста, маркетолога и кадровика. Наибольшая конкуренция наблюдается в масс-медиа, консалтинге и среди менеджеров высшего звена.

Таким образом, несмотря на увеличение числа людей, ищущих работу, Петербург продолжает испытывать нехватку квалифицированных кадров в ряде отраслей.