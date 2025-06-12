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Питерец.ру » Экономика » Китайский автопром прибегает к помощи Петербурга

Китайский автопром прибегает к помощи Петербурга

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
ru.freepik.com
Петербургская компания начала поставлять приводы для точечной сварки для автопрома КНР

«Питерец.ру» сообщает, что петербургская компания осуществила поставку приводов для точечной сварки на одно из предприятий автопромышленности Китая. Речь идет об отечественной компании «Диаконт».

Поставляемые в Китай высокотехнологичные компоненты предназначены для использования в процессе сварки кузовных деталей автомобилей. Они обеспечивают точное и надежное соединение металлических элементов, что критически важно для обеспечения качества и безопасности готовой продукции.

Сотрудничество между петербургской компанией и китайским автопроизводителем способствует укреплению международных связей в области высоких технологий и обмену опытом между специалистами. Это также открывает новые перспективы для экспорта российских инноваций на мировой рынок.

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