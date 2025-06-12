Китайский автопром прибегает к помощи Петербурга

«Питерец.ру» сообщает, что петербургская компания осуществила поставку приводов для точечной сварки на одно из предприятий автопромышленности Китая. Речь идет об отечественной компании «Диаконт».

Поставляемые в Китай высокотехнологичные компоненты предназначены для использования в процессе сварки кузовных деталей автомобилей. Они обеспечивают точное и надежное соединение металлических элементов, что критически важно для обеспечения качества и безопасности готовой продукции.

Сотрудничество между петербургской компанией и китайским автопроизводителем способствует укреплению международных связей в области высоких технологий и обмену опытом между специалистами. Это также открывает новые перспективы для экспорта российских инноваций на мировой рынок.