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Питерец.ру » Общество » СПбГУ расширяет свое присутствие в мире

СПбГУ расширяет свое присутствие в мире

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
spbu.ru
СПбГУ открыл представительство в Латинской Америке: укрепление международного сотрудничества в образовании и науке

«Питерец.ру» сообщает, что Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) расширил свое международное присутствие, открыв первое представительство в Латинской Америке. Речь идет филиале в бразильском штате Сан-Паулу. Это событие станет важным шагом в развитии международных образовательных и научных связей.

Открытие представительства СПбГУ в Латинской Америке способствует укреплению культурного и образовательного обмена между Россией и странами региона. Это открывает перед студентами и исследователями новые перспективы для расширения своих знаний в различных научных дисциплинах.

Филиал Петербургского университета станет местом, где можно будет проводить совместные научные исследования, организовывать образовательные программы и обмениваться опытом между учеными и преподавателями. Это событие подчеркивает активное участие университета в международной научной жизни и его стремление к расширению горизонтов сотрудничества.

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