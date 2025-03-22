СПбГУ расширяет свое присутствие в мире

«Питерец.ру» сообщает, что Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) расширил свое международное присутствие, открыв первое представительство в Латинской Америке. Речь идет филиале в бразильском штате Сан-Паулу. Это событие станет важным шагом в развитии международных образовательных и научных связей.

Открытие представительства СПбГУ в Латинской Америке способствует укреплению культурного и образовательного обмена между Россией и странами региона. Это открывает перед студентами и исследователями новые перспективы для расширения своих знаний в различных научных дисциплинах.

Филиал Петербургского университета станет местом, где можно будет проводить совместные научные исследования, организовывать образовательные программы и обмениваться опытом между учеными и преподавателями. Это событие подчеркивает активное участие университета в международной научной жизни и его стремление к расширению горизонтов сотрудничества.