Курорт в Сестрорецке преобразится

«Питерец.ру» сообщает, что в Сестрорецке планируется масштабная реконструкция курортной зоны. На эти цели будет выделено более 13 млрд. руб. Проект реконструкции предусматривает обновление инфраструктуры, благоустройство территории и создание новых зон отдыха.

Отдельного упоминание заслуживает восстановление легендарного Курзала 19-го века и возведение нового 12-этажного корпуса на 435 номеров. Это позволит сделать курорт более комфортным и привлекательным для туристов.

Ожидается, что после завершения работ курорт в Сестрорецке станет еще более популярным среди отдыхающих. Реконструкция курортной зоны в Сестрорецке — важный шаг в развитии туристической инфраструктуры региона.