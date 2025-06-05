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Питерец.ру » Экономика » Курорт в Сестрорецке преобразится

Курорт в Сестрорецке преобразится

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В Сестрорецке планируется масштабная реконструкция курортной зоны, на реализацию проекта выделено более 13 млрд. руб. 

«Питерец.ру» сообщает, что в Сестрорецке планируется масштабная реконструкция курортной зоны. На эти цели будет выделено более 13 млрд. руб. Проект реконструкции предусматривает обновление инфраструктуры, благоустройство территории и создание новых зон отдыха.

Отдельного упоминание заслуживает восстановление легендарного Курзала 19-го века и возведение нового 12-этажного корпуса на 435 номеров. Это позволит сделать курорт более комфортным и привлекательным для туристов.

Ожидается, что после завершения работ курорт в Сестрорецке станет еще более популярным среди отдыхающих. Реконструкция курортной зоны в Сестрорецке — важный шаг в развитии туристической инфраструктуры региона.

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