Инвестиции в курортный проект достигли впечатляющих результатов

«Питерец.ру» сообщает, что масштабные вложения в курортный проект «СПб Марина» составили 230 млрд. руб. Это впечатляющий результат, который свидетельствует о высоком потенциале проекта и его значимости для развития туристической инфраструктуры региона. Известно, что 65 млрд. руб. поступят из федерального бюджета, оставшиеся деньги – это частные инвестиции.

Проект, занимающий территорию в 161 га, станет новым местом привлечения для туристов. Его ключевой частью будет современная марина для яхт, которая занимает 30 га и может вместить до 400 судов разных типов в летний сезон. Ожидается, что после запуска проект будет ежегодно принимать около 1,3 млн. посетителей.