ента новостей

13:07
Петербуржцы достойно выступили на чемпионате России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
13:00
Петербургские фигуристы достойно выступили на международном турнире «Кубок сильнейших спортсменов»
12:55
В Ленобласти поймали подозреваемых в разбое в поселке Зеленый Холм
12:48
На проспекте Ветеранов пассажир разбил стекло в троллейбусе
12:08
Дрозденко призвал чиновников эволюционировать
11:48
Депутаты из СПб предложили запретить чиновникам обучать детей за границей
10:15
Инвестиции в курортный проект достигли впечатляющих результатов
09:50
«Победа» возобновляет рейсы в Минск
12:35
На улицах Петербурга появились трамваи и троллейбусы с символикой Великой Победы
12:29
В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Ленсовета
11:13
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших жительницу Приморского района
11:08
Полицейские задержали 19-летнего курьера мошенников
10:55
В Петербурге поймали курьера, подозреваемого в обмане пожилого доцента ВУЗа
10:43
В Невксом районе рецидивист ударил ножом подругу
10:40
Грузинская кухня в тренде: увеличилось количество грузинских ресторанов
10:37
В Петербурге поймали представительницу кочевого народа за кражу мобильного телефона
10:08
В СПб бешенства нет!
09:36
В Ленобласти оценили потери от несанкционированных свалок
09:20
Бывший чиновник Смольного возглавил научное учреждение ИЭМ
19:45
В Мариинском дворце наградили победителей всероссийского студенческого конкурса
19:39
В Ленобласти готовятся к корюшковой путине
17:04
Жителя Соснового Бора задержали за надругательство над подростком с инвалидностью
16:25
Мошенники скупают аккаунты в мессенджерах для своих схем
16:18
В Петербурге почтили память жертв теракта на станции метро «Технологический институт»
16:04
Петербуржцы выбрали идеального начальника: результаты опроса
15:54
Многодетные семьи в СПб получат поддержку по ипотеке
13:36
В Петербурге задержали нарколаборанта и двух закладчиков
13:00
На Институтском проспекте иномарка сбила двух девушек
12:35
В Петербурге пройдут матчи второго круга чемпионата России по регби на колясках
12:17
Пенсионер с проспекта Культуры отдал мошенникам более 16,5 млн рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Инвестиции в курортный проект достигли впечатляющих результатов

Инвестиции в курортный проект достигли впечатляющих результатов

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
https://t.me/a_beglov
Инвестиции в курорт «СПб Марина» достигли значительного уровня – 230 млрд. руб., что станет важным шагом в развитии туристической инфраструктуры

«Питерец.ру» сообщает, что масштабные вложения в курортный проект «СПб Марина» составили 230 млрд. руб. Это впечатляющий результат, который свидетельствует о высоком потенциале проекта и его значимости для развития туристической инфраструктуры региона. Известно, что 65 млрд. руб. поступят из федерального бюджета, оставшиеся деньги – это частные инвестиции.
Проект, занимающий территорию в 161 га, станет новым местом привлечения для туристов. Его ключевой частью будет современная марина для яхт, которая занимает 30 га и может вместить до 400 судов разных типов в летний сезон. Ожидается, что после запуска проект будет ежегодно принимать около 1,3 млн. посетителей.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

15-11-2024, 14:51
В Смольном обсудили реализацию проекта «Санкт‑Петербург Марина»
12-11-2020, 12:47
В Ленобласти представили проект бюджета на 2021 год
2-03-2023, 09:50
Каковы инвестиции в недвижимость
13-02-2016, 12:20
В Сестрорецке появится современный медицинский центр
11-12-2019, 08:03
В регионе появится завод «Индилайт»
4-09-2015, 08:48
На строительство «Аэроэкспресса» Петербург получит 10 млрд. рублей

Происшествия на дорогах

3-04-2025, 13:00
На Институтском проспекте иномарка сбила двух девушек
3-04-2025, 09:38
На Индустриальном проспекте иномарка сбила 12-летнюю девочку
2-04-2025, 13:52
В Ленобласти мужчина погиб опрокинувшись на квадроцикле
1-04-2025, 22:47
В Гатчинском районе иномарка насмерть сбила мужчину
Наверх