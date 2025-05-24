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Питерец.ру » Экономика » В СПб распродадут конфискованные электровелосипеды

В СПб распродадут конфискованные электровелосипеды

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
В Северной столице стартовал аукцион, на котором намерены реализовать конфискованные электровелосипеды

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице начался аукцион, на котором будут проданы 150 конфискованных электровелосипедов. Это имущество было изъято в рамках различных административных и уголовных дел.

Мероприятие организовано с целью реализации имущества, обращенного в доход государства. Вырученные от продажи средства поступят в бюджет города. Аукцион будет проводиться в соответствии с действующим законодательством, что обеспечит прозрачность и справедливость процесса продажи.

Участники смогут ознакомиться с полным описанием каждого лота и техническими характеристиками перед покупкой. Начало торгов запланировано на ближайшее время. Все желающие могут принять участие в аукционе, чтобы приобрести конфискованный электровелосипед.

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