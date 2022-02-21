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Банкротбаза – площадка для продажи конфискованного имущества

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Торги по банкротству – мероприятие, которое должно проходить в соответствии с законодательством и по всем правилам.

Торги по банкротству – мероприятие, которое должно проходить в соответствии с законодательством и по всем правилам. Благодаря развитию технологий теперь такие ивенты можно проводить онлайн на специальных электронных площадках. Одна из таких площадок Банкротбаза – агрегатор торгов по банкротству.

В чем преимущества Банкротбазы?

Банкротбаза – электронная площадка, где по всем правилам проходят торги должников. Здесь собрана только самая проверенная и актуальная информация, касающаяся торгов, аукционов, арестованного имущества, изъятого у обанкротившихся лиц. Стоит отметить, что данные непрерывно обновляются: если появились какие-либо изменения, то они моментально попадают на площадку. Ошибки практически исключены, однако если вы обнаружили ошибку или считаете, что какой-то лот попал на площадку по ошибке, можно обратиться в техническую поддержку сайта и запросить перепроверку.

Аукционы по банкротству предлагают такие типы имущества:

  • дома, квартиры и земельные участки;
  • транспортные средства различных категорий и отличающихся годов выпуска;
  • слитки золота и ювелирные украшения из драгоценных и полудрагоценных камней;
  • авторское программное обеспечение, имеющее ценность;
  • оборудование для промышленности и сельского хозяйства;
  • полезные инструментарий и приспособления;
  • ценные бумаги, доля в компании.

Реализация имущества должников не обходится без юридического оформления. Важно чтобы все документы были в порядке, правильно и грамотно оформлены. Торги имущества должников благодаря тому, что проходят онлайн, не занимают много времени.

При необходимости можно проконсультироваться, узнать подробнее, кому раньше принадлежало имущество (например, физическому или юридическому лицу), в каком оно состоянии, как именно использовалось. Чтобы зарегистрироваться на торги арестованного имущества, необходимо подать соответствующую заявку.

Стоит отметить, что сам сайт бесплатный, но для доступа к новым возможностям и дополнительным функциям рекомендуется приобрести тариф Премиум. Если есть вопросы, стоит обратиться опять-таки в техническую поддержку площадки. Банкротбаза – хорошая возможность принять участие в аукционе конфиската и приобрести имущество в своем населенном пункте, так как информация представлена по разным регионам Российской Федерации, и можно найти то, что нужно.

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