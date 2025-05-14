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Питерец.ру » Экономика » Сколько получают риелторы?

Сколько получают риелторы?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
modulkassa.ru
Зарплаты риелторов: сколько платят в СПб и других регионах РФ?

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб некоторые специалисты могут рассчитывать на зарплаты более 160 тыс. руб., причем это не айтишники. Речь идет о риелторах, чья зарплата в городе на Неве на 35 тыс. руб. превышает общероссийские показатели.

В первом квартале 2025 года эти специалисты в СПб получают 164 тыс. руб. При этом конкретный заработок зависит от количества и суммы заключенных сделок, а также оказания допуслуг.

Самые высокие доходы риелторов в Москве – 166,4 тыс. руб. В число лидеров также попали Краснодарский край и Татарстан – там таким сотрудникам платят 160 тыс. руб. и 152 тыс. руб. Что касается средних зарплат по России, то они увеличились на 7%. Сейчас риелторы в среднем получают 128,7 тыс. руб. в месяц.

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