Зарплаты в транспорте выросли

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице зарплаты работников транспортной сферы выросли примерно на 19%. Некоторые сотрудники даже получают 170 тыс. руб. Есть те, чьи зарплаты тоже находятся на достаточно высоком уровне.

Водителям-дальнобойщикам платят 170,9 тыс. руб. Годом ранее их зарплата была на 20% ниже. Водители самосвала сейчас получают 148 тыс. руб., что на 27% выше показателей 2023-го. Водители манипулятора зарабатывают чуть меньше – 146, 9 тыс. руб., но зарплата этих специалистов увеличилась больше всего – на 34%. В среднем водителям сейчас предлагают 123,4 тыс. руб.



Что касается заработков в СПб вообще, то петербуржцы в среднем получают 85 тыс. руб. Доход во многом зависит от сферы деятельности.