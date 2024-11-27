ента новостей

16:23
Зарплаты в транспорте выросли
14:03
В Петербурге поймали хулиганов, запускавших фейерверки в окна дома на Бассейной улице
13:34
На трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке барже-буксирного состава
13:28
Закон о налогообложении цифровых валют принят Госдумой
10:49
Дискуссия «Герои нашего времени» состоится в Историческом парке
09:40
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 22 млн рублей
09:33
В Приморском районе "Газель" сбила 16-летнюю девушку
09:13
Нелегальный мигрант хотел откупиться
08:43
Они платили за лишнего человека
08:38
В СПб займутся подготовкой кадров
01:49
Петербургский мини-футбольный «Кристалл» одержал две победы над «Сибиряком» – 7:5 и 5:2
18:00
Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов на ташкентском турнире «Кубок Президента» набрал 3 очка за 6 туров и занимает 70-е место, у Ивана Землянского – 3,5 очка и 29-е место
17:19
Петербургское «Динамо» одержало третью победу подряд в регулярном чемпионате ВХЛ: после «Ростова» и «Бурана» команда Игоря Гришина обыграла «Тамбов»
13:28
Петербуржцы могут платить налоги через МФЦ
12:45
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «В.Клюев», «ПК-145» и «Перекат»
12:09
Недвижимость подорожала из-за метро
10:30
В Южной Корее мужчина осужден за переедание
10:14
В Пакистане массовые протесты и столкновения с властями
09:49
Полицейские поймали жителя Сахалинской области, обманувшего пенсионерку с улицы Передовиков
09:46
Банки СПб оказались под санкциями
09:41
В Петербурге задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Бабушкина
09:17
Средний чек в магазинах вырос
21:55
Чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь с победы чёрными начал защиту своего титула в сингапурском матче с индийским гроссмейстером Доммараджу Гукешем
20:52
Итоги 16-го тура РПЛ: «Зенит» лидирует, «Краснодар» преследует, а самым ярким матчем стала крупная победа «Спартака» над «Локомотивом»
20:12
В Ленобалсти в лобовом ДТП иномарки с фурой погибла пассажирка легковушки
20:07
На Васильевском острове иномарка насмерть сбила пожилую женщину
12:30
Выставка «Прозрачный мир»
12:24
Выставка «Подняться, но не улететь»
11:05
В Петербурге ветераны войск правопорядка передали раненым на СВО гуманитарную помощь
10:38
Разводку моста через Свирь перенесли по погодным условиям
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Зарплаты в транспорте выросли

Зарплаты в транспорте выросли

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Кому в сфере транспорта стали платить намного больше?

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице зарплаты работников транспортной сферы выросли примерно на 19%. Некоторые сотрудники даже получают 170 тыс. руб. Есть те, чьи зарплаты тоже находятся на достаточно высоком уровне.

Водителям-дальнобойщикам платят 170,9 тыс. руб. Годом ранее их зарплата была на 20% ниже. Водители самосвала сейчас получают 148 тыс. руб., что на 27% выше показателей 2023-го. Водители манипулятора зарабатывают чуть меньше – 146, 9 тыс. руб., но зарплата этих специалистов увеличилась больше всего – на 34%. В среднем водителям сейчас предлагают 123,4 тыс. руб. 
     
Что касается заработков в СПб вообще, то петербуржцы в среднем получают 85 тыс. руб. Доход во многом зависит от сферы деятельности.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-09-2024, 09:49
Сколько платят дальнобойщикам в СПб?
22-03-2023, 07:34
Сколько получают таксисты?
30-11-2022, 09:16
Водители стали получать больше
5-10-2022, 09:57
В каком районе больше платят?
24-02-2024, 10:13
Средняя зарплата выросла
31-07-2019, 09:49
Сколько получают IT-специалисты?

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:33
В Приморском районе "Газель" сбила 16-летнюю девушку
25-11-2024, 20:12
В Ленобалсти в лобовом ДТП иномарки с фурой погибла пассажирка легковушки
25-11-2024, 20:07
На Васильевском острове иномарка насмерть сбила пожилую женщину
25-11-2024, 09:46
На проспекте Народного Ополчения в ДТП пострадала 7-летняя девочка
Наверх