Средняя зарплата выросла

«Питерец.ру» сообщает, что в течение 2023 года средняя зарплата в СПб достигала уровня 130,7 тыс. руб. Это 104,5% по сравнению с показателями конца 2022 года. Во время расчетов принимался во внимание инфляция.

Наиболее серьезный рост зарплат произошел в авиационной сфере и космической отрасли. Также серьезно выросли зарплаты в сфере транспорта – там специалисты в среднем получают 134,5 тыс. руб., что на 36% больше, чем раньше. Кроме того, стали больше получать риелторы, представители общепита, административные работники, деятели культуры, айтишники, сотрудники предприятий связи.

Конечно, учет этих данных не позволяет увидеть полную картину по зарплатам в Петербурге. Одни работники получают гораздо выше среднего, другие – намного ниже. Но важно, что заплаты хоть и немного, но растут.