Учителям в СПб платят немного?

«Питерец.ру» сообщает, что, по данным исследования, в среднем учителя в СПб получают около 60,8 тыс. руб. Это самый высокий показатель среди регионов СЗФО. Однако, если смотреть общероссийские данные, то здесь Петербург не входит даже в топ-10.

В 2025 году учителям в стране в среднем платят 54,6 тыс. руб., что на 14% выше чем ранее. Однако запросы педагогов все равно не удовлетворены, поскольку эти специалисты желали бы получать более 60 тыс. руб.

Рейтинг по доходам учителей ожидаемо возглавила Москва, где педагогам платят 81,1 тыс. руб. На 2 месте находится Камчатка с доходом учителей в 80 тыс. руб. Далее идет Магаданская обл., где педагоги получают 75 тыс. руб. Северная столица же оказался лишь на 11 месте.