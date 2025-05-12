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Питерец.ру » Экономика » СПб в лидерах по выдаче наличных

СПб в лидерах по выдаче наличных

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
Петербург вошел в число лидеров по объему выданной наличности

Растущая популярность безналичных форм оплаты привела к тому, что наличными деньгами мало кто пользуется. Однако полностью отказываться от наличных в нашей стране никто не собирается, поскольку такие деньги все еще востребованы.

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году в банках и банкоматах Петербурга было выдано 4,01 трлн. руб. Это позволило городу занять 3 место в данном рейтинге. Больше наличности было выдано только в Москве и Московской области.

Объем снятых денег в столице составил около 14 трлн. руб., а в Московской области – 4,5 трлн. руб. В топ-5 также вошли Краснодарский край (3,04 трлн. руб.) и Татарстан (1,78 трлн руб).

В среднем по стране банки и банкоматы выдали 39,3 тыс. руб. в первом квартале 2025 года. Это на 1,6 тыс. руб. меньше, чем в 2024-м. Аналитики также отмечают снижение количества внесенных средств – 9,8 тыс. руб. против 11,3 тыс. руб. в прошлом году.

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