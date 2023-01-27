ента новостей

12:08
Трамп против войны
11:20
Наличные снова востребованы
10:32
Где отдыхают с детьми
09:58
Проект «Сталинград – история Победы» откроется в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история»
09:56
Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для монтажа опоры
09:37
В Ленобласти иномарка лоб в лоб столкнулась с автобусом. Погибла водитель Kia
09:30
В Ленобалсти мужчина погиб под колесами большегруза
09:14
Минцифры России предложило ужесточить требования к сбору биометрических данных
09:11
Новый турнир вместо Лиги чемпионов? Зачем топ-клубам все-таки нужна Суперлига
19:55
Сербский баскетболист сыграет главную роль в спектакле театра «Буфф»
15:12
В Петербурге мужчина поджог входную дверь бывшей жены
14:19
Бразилия оштрафовала Telegram за то, что она не заблокировала аккаунт ультраправого конгрессмена
14:06
Выборгский театр готовит премьеру спектакля «Дуры мы, дуры…»
13:48
В Петербурге раскрыли двойное убийство 23-летней давности
13:42
В Петербурге прошел творческий вечер «Казахстанцы в боях за Ленинград»
13:34
В Петербурге на территории больницы обнаружены человеческие останки времен ВОВ
13:29
Росгвардейцы поздравили жительницу блокадного Ленинграда
13:28
«Живая память»: Наталия Астахова рассказала истории жителей блокадного Ленинграда
12:37
В Приморском районе полиция проводит проверку по факту обнаружения младенца на остановке
12:32
В Петербурге задержали подозреваемого в автомошенничестве
12:08
В Петербурге задержали банду лжесантехников
11:58
В Ленобалсти в ходе конфликта из-за парковки мужчина выстрелил в оппонента из аэрозольного пистолета
11:38
В Мариуполе откроется выставка «Пулей и словом» Государственного литературного музея «ХХ век»
11:23
В Петербурге пенсионер перевел аферистам 40 миллионов рублей
11:19
Политолог Леви: команда Беглова подготовит только удобные вопросы для прямой линии
10:46
В Ленобалсти маршрутка насмерть сбила пенсионерку
10:41
Появится валюта БРИКС?
10:06
Как не переедать?
09:39
Что с запасом лекарств?
09:38
В Петербурге отметили волонтеров, прошедших курсы оказания первой медпомощи
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Наличные снова востребованы

Наличные снова востребованы

0
47
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
t24.su
Объем денежной наличности в стране вырос более чем на 2 трлн рублей

«Питерец.ру» сообщает, что жители России стали чаще пользоваться наличными деньгами. Объем наличности увеличился на 2,3 трлн руб. В настоящий момент насчитывается 16,5 трлн руб. таких денег.

Примечательно, что количество купюр номиналом 100 и 1000 руб. сократилось. При этом доля банкнот в 5000 руб. увеличилась на 4%. Чем же вызвана подобная ситуация с наличностью?

Аналитики отмечают, что на рост объема наличных денег влияет динамика процентных ставок по депозитным вкладам. При этом причины могут быть и другими. На увеличение наличности влияет множество факторов.

Напоминаем, что в последние годы люди предпочитают пользоваться безналичными деньгами. Наибольшее распространение получили банковские карты и переводы по номеру телефона.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-08-2021, 09:22
Наличные бывают тоже нужны
1-12-2022, 08:53
Сколько денег у петербуржцев?
6-09-2022, 10:40
Меньше пользуются наличными
25-08-2021, 08:15
Поддельных купюр стало меньше
9-11-2022, 09:05
Фальшивок стало меньше
9-09-2020, 08:30
Карты стали выдавать реже

Происшествия на дорогах

0
86
Сегодня, 09:37
В Ленобласти иномарка лоб в лоб столкнулась с автобусом. Погибла водитель Kia
0
70
Сегодня, 09:30
В Ленобалсти мужчина погиб под колесами большегруза
0
142
Вчера, 10:46
В Ленобалсти маршрутка насмерть сбила пенсионерку
0
213
24-01-2023, 16:27
Полицейскими проводится проверка по факту ДТП с участием автобуса в Ленобласти
Наверх