Наличные снова востребованы

«Питерец.ру» сообщает, что жители России стали чаще пользоваться наличными деньгами. Объем наличности увеличился на 2,3 трлн руб. В настоящий момент насчитывается 16,5 трлн руб. таких денег.

Примечательно, что количество купюр номиналом 100 и 1000 руб. сократилось. При этом доля банкнот в 5000 руб. увеличилась на 4%. Чем же вызвана подобная ситуация с наличностью?

Аналитики отмечают, что на рост объема наличных денег влияет динамика процентных ставок по депозитным вкладам. При этом причины могут быть и другими. На увеличение наличности влияет множество факторов.

Напоминаем, что в последние годы люди предпочитают пользоваться безналичными деньгами. Наибольшее распространение получили банковские карты и переводы по номеру телефона.