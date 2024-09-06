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Питерец.ру » Экономика » Достижим ли бюджет в 2 триллиона?

Достижим ли бюджет в 2 триллиона?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Сможет ли Петербург выйти на доход бюджета в 2 трлн. руб.?

«Питерец.ру» сообщает, что вице-губернатор Москаленко прокомментировал поставленную городом цель достичь дохода 2 трлн. руб. к 2030 году. По мнению чиновника, данная цель является трудной, но добиться этого реально.

Например, 5 лет назад доходы бюджета не превышали 600 млрд. руб., а в прошлом году они были более 1,1 млрд. руб. Так что наблюдается прирост в 2,5 раза. Во многом это произошло благодаря инвестициям в основной капитал СПб. В 2019 году таких инвестиций было на 744 млрд. руб. В 2023-м их объем почти достиг 1,2 трлн. руб. Здесь наблюдается рост на уровне 60%.

Так что прослеживается динамика увеличения доходов. С учетом этих показателей Петербург вполне может выйти на бюджет в 2 трлн. руб. Такая цифра не кажется фантастической.

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