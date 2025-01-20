ента новостей

11:07
Новая схема мошенничества: как не стать жертвой злоумышленников
10:46
В Приморском районе пьяная автоледи на каршеринге протаранила светофор
10:30
В СПб отмечали Крещение
10:28
В Киришах мужчина прикурил от «Вечного огня»
10:10
В СПб предложили новую систему поддержки бизнеса
09:55
Город снова получил более 1 трлн. руб.
17:13
В Обводный канал после ДТП упал автомобиль с людьми
16:59
В Петербурге поймали двоих злодеев, ограбивших мужчину на Тихоокеанской улице
13:24
На площади Победы почтили память героических защитников и жителей блокадного Ленинграда
12:33
В Шушарах задержали женщину с полукилограммом каннабиса
12:23
В ДТП на КАД пострадала 10-летняя пассажирка «Лады»
12:18
В Калининском районе пенсионер передал мошенникам более 10 млн рублей, оставшись с кредитами и без квартиры
12:11
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Комендантского проспекта
11:33
В СПб вспоминают о прорыве Блокады
11:01
Семейный отдых зимой: какие города выбирают россияне?
10:48
Лебеди стали отказываться от европейской зимовки
10:35
Петербуржцы оплатили рекордную задолженность «Водоканалу»
19:17
В России запустят публичный электронный реестр нелегалов
11:45
Московская премьера спектакля «Будем жить» состоится в РГДБ в честь 80-летия Великой Победы
11:35
В посёлке Селиваново похитили три гусеничных вездехода
09:40
На Школьной улице пьяный рецидивист угрожал ножом бригаде скорой помощи
09:34
В Петербурге полицейские установили причастность студента к серии мошенничестве
09:32
Автодилеры не могут продать все китайские авто
09:22
На проспекте Непокорённых задержали троих мигрантов по подозрению в поножовщине
09:18
В Петербурге поймали подозреваемого в нападении на женщину в церкви на Фермском шоссе
09:14
В СПб утилизирован миллионный куб снега
09:03
Депутаты предлагают наказывать УК за падающие глыбы с крыш
08:51
11% петербуржцев оказались недовольны новогодними подарками
00:07
Омари Спеллмен не принял участия в матче, в котором баскетбольный «Зенит» нанёс поражение «Пари НН»
23:31
СКА потерпел крупное поражение от «Северстали» со счётом 4:7, в составе победителей дубль сделал Думбадзе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Город снова получил более 1 трлн. руб.

Город снова получил более 1 трлн. руб.

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В казну СПб поступило свыше 1,3 трлн. руб.

«Питерец.ру» сообщает, что за прошедший год в бюджет СПб пополнился более чем на 1,3 трлн. руб. Это на 17% больше, чем в 2023 году. Объем поступлений вновь оказался выше 1 трлн. руб.

Основными источниками доходов стали налоги с физлиц и организаций, акцизы и имущественные налоги. На неналоговые поступления пришлось лишь 10%. Расходы также выросли и составили примерно 1,4 трлн. руб. Дефицит бюджета составил 52,7 млрд. руб., при этом он планировался до 157,6 млрд. руб. Средства бюджета были направлены на развитие социальной сферы, инфраструктуры, культуры и образования.

В целом город смог сохранить стабильность финансовой системы и обеспечить выполнение всех социальных обязательств.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-09-2024, 10:15
Достижим ли бюджет в 2 триллиона?
14-03-2024, 08:35
Власти хотят бюджет в 2 триллиона
1-03-2024, 13:40
Бюджетные доходы снова превысили триллион
5-12-2023, 14:02
Александр Беглов подписал закон о бюджете города на ближайшие три года
9-09-2021, 08:56
Бюджет пополнился за счет налогов
11-09-2019, 10:06
Налоговые поступления растут

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:46
В Приморском районе пьяная автоледи на каршеринге протаранила светофор
18-01-2025, 17:13
В Обводный канал после ДТП упал автомобиль с людьми
18-01-2025, 12:23
В ДТП на КАД пострадала 10-летняя пассажирка «Лады»
15-01-2025, 22:10
В центре Петербурга после столкновения двух автомобилей пострадала женщина-пешеход
Наверх