Город снова получил более 1 трлн. руб.

«Питерец.ру» сообщает, что за прошедший год в бюджет СПб пополнился более чем на 1,3 трлн. руб. Это на 17% больше, чем в 2023 году. Объем поступлений вновь оказался выше 1 трлн. руб.

Основными источниками доходов стали налоги с физлиц и организаций, акцизы и имущественные налоги. На неналоговые поступления пришлось лишь 10%. Расходы также выросли и составили примерно 1,4 трлн. руб. Дефицит бюджета составил 52,7 млрд. руб., при этом он планировался до 157,6 млрд. руб. Средства бюджета были направлены на развитие социальной сферы, инфраструктуры, культуры и образования.

В целом город смог сохранить стабильность финансовой системы и обеспечить выполнение всех социальных обязательств.