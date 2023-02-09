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Питерец.ру » Экономика » В лидерах по банковским вкладам

В лидерах по банковским вкладам

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Петербург оказался в числе лидеров по сумме банковских вкладов

«Питерец.ру» отмечает, что жители Северной столицы держат немалые суммы в банках. Поэтому Петербург оказался в числе лидеров в данном рейтинге. Город на Неве занял 2 место по сумме банковских вкладов на душу населения.

В среднем на одного петербуржца приходится 553 тыс. руб. Только в Москве этот показатель выше. Москвичи в среднем обладают вкладами в размере 1,038 млн руб. Просто там больше очень богатых людей, нежели в Северной столице.

Если брать среднероссийские показатели, то на 1 человека приходится примерно 260 тыс. руб. В целом же наши соотечественники держат в банках 37,8 трлн руб. Это показатель на декабрь 2022 года. Причем годом ранее сумма вкладов была на 1,4 трлн меньше.

К сожалению, эти цифры мало о чем говорят. В России есть много людей, которые вообще не имеют вкладов или держат в банках небольшие суммы.

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