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Питерец.ру » Экономика » Петербург попал в топ-5 по автокредитам

Петербург попал в топ-5 по автокредитам

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
banki.ru
Петербург оказался в числе лидеров по выданным автокредитам

«Питерец.ру» отмечает, что стране продолжает активно работать программа автокредитов. Банки выдают специальные займы на покупку авто, и в первой половине 2024 года их количество достигло почти 800 тыс., а общая сумма превысила 1,14 трлн. руб.

Лидерами по автокредитам стали Москва и Московская область. Петербург занял 3 место в этом рейтинге. В топ-5 также вошли Татарстан и Краснодарский край. Примечательно, что в этом году выдано на 97% больше автокредитов, чем за аналогичный период 2023-го.

Если говорить о Северной столице, то здесь оформлено почти 40 тыс. таких кредитов на сумму 54,6 млрд. руб. Показатели по количеству превышены на 30%, по объемам – на 42%.

Данная ситуация связана с дефицитом новых машин в начале 2023 года, что сказалось на их продажах. Логично, что потом эти показатели были превышены. 

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