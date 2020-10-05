Где больше платят?

«Питерец.ру» сообщает, что названы города с наибольшим уровнем зарплат. Первое место ожидаемо заняла Москва. Средний размер зарплаты здесь составляет 103,1 тыс. руб. 2-е и 3-е место делят Южно-Сахалинск и Салехард. В этих городах платят по 94,9 тыс. руб. Далее идет Сургут с уровнем зарплаты 77 тыс. руб. В топ 5 также попал Ханты-Мансийск, где люди в среднем получают 75,4 тыс. руб.

Причем учитывалась «чистая заработная плата» – деньги, которые работнику выплачивают за вычетом налогов. Интересно, что Петербург не вошел в число городов с самыми высокими зарплатами. Такое положение вещей стало для многих удивительным. Северная столица часто попадает в топ различных рейтингов. Однако в этот раз в числе лидеров оказались другие города.