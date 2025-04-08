Врачам в СПб платят немного

«Питерец.ру» сообщает, что были определены регионы РФ, где работа врача наиболее выгодна с точки зрения заработной платы. По данным исследования, в среднем в стране на начало 2025 года им платят 98 тыс. руб., что на 18 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.

Минимальные зарплаты выросли на 7,8 тыс. руб. и достигли 53 тыс. руб., а максимальные – на 32,7 тыс. руб. и составили 180 тыс. руб. Лидером рейтинга стал ЯНАО, где врачам готовы платить более 158 тыс. руб. На втором месте – Сахалинская обл. с зарплатой в 156 тыс. руб. Москва заняла третье место с ежемесячным доходом в 144,9 тыс. руб.

В список регионов, где больше платят врачам, также вошли Магаданская обл. (130 тыс. руб.), Камчатка (120 тыс. руб.), Тыва и Якутия (по 120 тыс. руб.). Петербург занял лишь 19-е место с зарплатой почти 100 тыс. руб.