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Питерец.ру » Экономика » В каком районе больше платят?

В каком районе больше платят?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spb.kp.ru
В каком районе самые высокие зарплаты?

«Питерец.ру» отмечает, что в Петростате посчитали, какую зарплату получают в Северной столице. Средняя зарплата петербуржцев составляет 82,2 тыс. руб. При этом работникам промышленных предприятий платят гораздо больше.

Самые высокие зарплаты среди представителей этого сегмента в Приморском р-не. Там в среднем получают 132,2 тыс. руб. в месяц. Далее идут Петроград и Васильевский остров. На предприятиях этих районов платят 130 тыс. и 128,3 тыс. руб.

Самым бедным же оказался Пушкинский р-н, где работники получают 76,1 тыс. руб. Примерно столько же платят в Кронштадте и Красном селе – 76,9 тыс. и 77,2 тыс. руб. соответственно.

Петербург – город, где зарплаты являются одними из самых высоких в стране. Логично, что сотрудники предприятий Северной столицы получают хорошие деньги.

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