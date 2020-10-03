Сколько нужно на дороги?

«Питерец.ру» сообщает, что глава КРТИ Андрей Левакин сообщил о том, какая сумма требуется для петербургских дорог. Чтобы поддерживать их в хорошем состоянии, нужно каждый год тратить на это 12 млрд. руб.

По словам Левакина, на сегодняшний день Петербург располагает суммой в 5 млрд. руб. на 2021 год. Помимо этого, сделан запрос на выделение средств из федерального бюджета. Точные объемы финансирования пока неизвестны. При этом город запросил 5-6 млрд. руб.

Дороги – одна из серьезнейших проблем для нашей страны. Несмотря на усилия, которые прикладываются в данной сфере, глобального улучшения ситуации не наблюдается. Причем это характерно как для Петербурга, так и для других городов. Где-то мы видим улучшения, но не на том уровне, каком бы хотелось.