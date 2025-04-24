Бюджет Ленобласти: растут доходы, выплаты стабильны

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году доход бюджета области достиг отметки 271 млрд. руб. Большая часть этих средств была направлена на развитие здравоохранения, образования, социальной поддержки и культуры. По данным администрации региона, бюджетные траты составили 256 млрд. руб., образовался избыток в 15 млрд. руб.

Как отметил замглавы правительства ЛО Роман Марков, все бюджетные средства были направлены на улучшение благосостояния жителей области. По словам чиновника, не было задержек в выплатах социальных пособий и заработных плат. Этого удалось достичь за счет усилий команды. В итоге в Ленобласти остались немалые резервы на текущий год.

Доходы бюджета выросли на 9,7% по сравнению с 2023-м, а расходы увеличились на 18,9%. При этом в Ленобласти один из наиболее низких показателей долговой нагрузки в стране, что позволяет выполнять все бюджетные обязательства.