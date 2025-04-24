ента новостей

17:39
В Колпино грузовик сбил пенсионерку на тратуаре
17:28
В Петербурге продолжаются репетиции Парада Победы
17:26
Кинетический арт-объект ко Дню Победы в МИСП
17:23
Бюджет Ленобласти: растут доходы, выплаты стабильны
16:39
Работа для подростков в СПб: что изменилось?
15:42
В Петербурге патрульные обезвредили неадеквата размахивавшего ножами на набережной Фонтанки
15:16
В парламенте Петербурга прошёл Пасхальный круглый стол «Сила духа и спорт — основа защиты традиционных ценностей»
15:10
В Петербурге открылась выставка «Пулей и словом»
15:02
На карте Петербурга появятся имена героев ВОВ
13:31
В Толубеевском проезде иномарка сбила двухлетнего мальчика
13:14
На Кондратьевском проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку
12:59
В Петербурге задержали двоих жителей Восточной Сибири, подозреваемых в грабеже
12:50
На Дрезденской улице ограбили молодого человека
12:35
В поселке Поляны задержали нетрезвого стрелка с балкона
12:29
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на женщину-фельдшера
11:43
В Госдуме рассказали, как мошенники атакуют ветеранов в преддверии Дня Победы
11:30
В Смольном состоялось торжественная церемония награждения доноров
09:30
Что с ценами и предложением в новостройках СПб?
08:59
Зерно активно поставляется в Африку
01:31
Не сумев навязать борьбу в третьем матче финальной серии волейбольной Суперлиги, волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга стал серебряным призёром в сезоне – 2024/2025
17:32
В Историческом парке «Россия – Моя история» откроется обновленная экспозиция «Романовы»
17:28
На развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд
17:25
В Войсковицах полностью перекроют движение на железнодорожном переезде
16:36
Задержан мигрант, сбежавший после совершения ДТП на Литейном проспекте
13:46
В Петербурге стартует Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская лента»
13:33
Рабочие конфликты в Петербурге: результаты исследования
13:16
В Петербурге вручили Почётные грамоты ЗакС бойцу СВО и депутату ДНР
13:10
Мат в Северной столице: статистика и штрафы
12:37
В Петербурге поймали двоих пособников мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Костюшко
12:28
В Петербурге встретятся сильнейшие художественные гимнастки России и Беларуси
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Бюджет Ленобласти: растут доходы, выплаты стабильны

Бюджет Ленобласти: растут доходы, выплаты стабильны

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
t.me/lenobladminka
В 2024 году бюджет Ленобласти достиг отличных показателей: как это повлияло на жизнь региона?

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году доход бюджета области достиг отметки 271 млрд. руб. Большая часть этих средств была направлена на развитие здравоохранения, образования, социальной поддержки и культуры. По данным администрации региона, бюджетные траты составили 256 млрд. руб., образовался избыток в 15 млрд. руб.

Как отметил замглавы правительства ЛО Роман Марков, все бюджетные средства были направлены на улучшение благосостояния жителей области. По словам чиновника, не было задержек в выплатах социальных пособий и заработных плат. Этого удалось достичь за счет усилий команды. В итоге в Ленобласти остались немалые резервы на текущий год.

Доходы бюджета выросли на 9,7% по сравнению с 2023-м, а расходы увеличились на 18,9%. При этом в Ленобласти один из наиболее низких показателей долговой нагрузки в стране, что позволяет выполнять все бюджетные обязательства.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

12-11-2020, 12:47
В Ленобласти представили проект бюджета на 2021 год
6-09-2024, 10:15
Достижим ли бюджет в 2 триллиона?
20-01-2025, 09:55
Город снова получил более 1 трлн. руб.
21-08-2024, 09:27
Куда пойдут бюджетные средства?
28-09-2023, 17:08
В Ленобласти проведут транспортную реформу
23-09-2015, 09:38
В 2016 году дефицит бюджета вновь составит 50 млрд. рублей

Происшествия на дорогах

Сегодня, 17:39
В Колпино грузовик сбил пенсионерку на тратуаре
Сегодня, 13:31
В Толубеевском проезде иномарка сбила двухлетнего мальчика
Сегодня, 13:14
На Кондратьевском проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку
Вчера, 16:36
Задержан мигрант, сбежавший после совершения ДТП на Литейном проспекте
Наверх