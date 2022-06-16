Миллиарды на дороги

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице уделяется большое внимание проблемам дорог. Для этого регулярно проводятся строительные и ремонтные работы. Реализация данных проектов требует больших финансов.

На дорожные проекты Петербургу понадобится 12,9 млрд руб. Причем 5,8 млрд руб. поступят из федерального бюджета. Соответствующее решение было принято Правительством РФ. Данный вопрос обсудили на заседании по вопросам регионального развития.

Большая часть средств пойдет на строительство новых дорог. При этом 4,8 млрд руб. предназначены на ремонт городских улиц. Например, в 2022 году запланировано отремонтировать 46 дорог (общий объем дорожного полотна – 82,5 км). По словам губернатора Беглова, необходимые контракты уже заключены.