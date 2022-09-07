Участие Корабелки в развитии сетевых образовательных программ отмечено Президентом РФ

В среду, 7 сентября, Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании VII Восточного экономического форума отметил роль СПбГМТУ в повышении качества высшего образования на Дальнем Востоке.

«Задача в том, чтобы привлечь квалифицированных преподавателей, укрепить материально-техническую базу вузов, стимулировать грантами региональную вузовскую науку и разработки по важнейшим направлениям технологического развития», — заявил Владимир Путин.

Президент РФ подчеркнул, что сегодня «реализуются сетевые программы дальневосточных университетов. Эти программы связывают учебные заведения региона с ведущими вузами страны, такими как Петербургский государственный морской технический университет, Московский авиационный институт и другие».

«Будем безусловно поддерживать это направление сотрудничества», — резюмировал Владимир Путин.