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Питерец.ру » Общество » Участие Корабелки в развитии сетевых образовательных программ отмечено Президентом РФ

Участие Корабелки в развитии сетевых образовательных программ отмечено Президентом РФ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Участие Корабелки в развитии сетевых образовательных программ отмечено Президентом РФ

В среду, 7 сентября, Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании VII Восточного экономического форума отметил роль СПбГМТУ в повышении качества высшего образования на Дальнем Востоке.

«Задача в том, чтобы привлечь квалифицированных преподавателей, укрепить материально-техническую базу вузов, стимулировать грантами региональную вузовскую науку и разработки по важнейшим направлениям технологического развития», — заявил Владимир Путин.

Президент РФ подчеркнул, что сегодня «реализуются сетевые программы дальневосточных университетов. Эти программы связывают учебные заведения региона с ведущими вузами страны, такими как Петербургский государственный морской технический университет, Московский авиационный институт и другие».

«Будем безусловно поддерживать это направление сотрудничества», — резюмировал Владимир Путин.
Источник: kremlin.ru
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