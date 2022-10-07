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Питерец.ру » Экономика » Около 700 студентов Московского Политеха и вузов-партнеров получат вторую квалификацию в сфере ИТ

Около 700 студентов Московского Политеха и вузов-партнеров получат вторую квалификацию в сфере ИТ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Около 700 студентов Московского Политеха и вузов-партнеров получат вторую квалификацию в сфере ИТ

В Московском Политехе запустили проект «Цифровые кафедры». Около 700 студентов университета и вузов-партнеров получат дополнительную квалификацию по курсу «Программирование на языке Python».

В 2022 году проект стартовал среди студентов Московского Политеха, его филиалов в Коломне, Электростали, Чебоксарах, Рязани, а также вузов-партнеров: Пущинского государственного естественно-научного института и Государственного гуманитарно-технологического университета.

«Программирование на языке Python” разработал Факультет информационных технологий вуза. Программа прошла экспертизу в совете работодателей при университете Иннополис и была утверждена для реализации в рамках проекта. Руководителем «Цифровой кафедры» стал директор по образовательной политике Московского Политеха Николай Селиверстов.

«Мы проанализировали множество вакансий от различных предприятий, куда студенты и выпускники нашего университета устраиваются на стажировки и работу, — рассказал Денис Воронин, начальник центра ДПО Московского Политеха. — Выявили, что чаще всего дополнительно требуется понимание принципов работы баз данных, написание различных скриптов на Python, использование библиотек для анализа данных, а также знание принципов тестирования программного обеспечения. Именно эти темы и решили включить в «Программирование на языке Python». К преподаванию курса привлечены сотрудники Факультета информационных технологий и специалисты из индустрии.

На данный момент все обучающиеся прошли входной ассессмент на платформе Университета Иннополис и большая часть студентов показала продвинутые результаты базовых тестов. Во время обучения им предстоит пройти еще два ассессмента – промежуточный и итоговый. Программа профессиональной переподготовки рассчитана на 9 месяцев и составит 252 академических часа, после ее освоения студенты, успешно прошедшие ассессмент, получат новую квалификацию – «Программист».

«Цифровые кафедры» – проект, реализуемый на базе Московского Политеха  – участника программы «Приоритет-2030». Он направлен на освоение цифровых компетенций в области создания алгоритмов и программ, пригодных для практического применения. А также навыков использования и освоения цифровых технологий, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности.

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