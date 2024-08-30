Правительство России поручило начать подготовку специалистов в сфере искусственного интеллекта

Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой новому национальному проекту «Кадры», сообщили на сайте Правительства.

Отмечается, что премьер-министр одобрил представленные подходы к формированию нацпроекта «Кадры», а также согласился с предложением о ежегодной корректировке пятилетнего прогноза кадровой потребности страны в основе на прогноз социально-экономического развития России.

По итогам стратсессии глава кабмина в том числе поручил доработать комплекс мероприятий по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере искусственного интеллекта.

По данным Минобрнауки и Альянса в сфере искусственного интеллекта, в России к 2030 году потребуется около 70 тыс. специалистов в сфере ИИ. В 2023 году объем российского рынка ИИ достиг практически 650 млрд руб., что на 18% больше значения 2022 года. Разработки в сфере искусственного интеллекта в настоящий момент ведут более 90 исследовательских центров, как минимум 12 из которых занимаются разработкой доверенных ИИ-систем.

«Из-за динамичного проникновения ИИ в отечественную экономику вполне вероятен и сценарий, в котором кадров для сегмента потребуется больше, особенно при учете развития продуктов на основе генеративного ИИ. Поэтому сейчас, конечно, крайне важно сформировать базу на будущее», – подчеркнул член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По словам депутата, в России уже сформированы механизмы развития кадрового потенциала отрасли, которые необходимо масштабировать.

«Прежде всего, привлечение непосредственных участников рынка к подготовке студентов. Напомню, что в этом учебном году при поддержке Сбера и Яндекса будет запущена новая программа в сфере искусственного интеллекта – AI360. Подготовка будет проходить на базе четырех ведущих университетов страны – ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ и Университета Иннополис. В дальнейшем методические наработки могут быть внедрены и в программы подготовки других университетов, в том числе региональных», – предположил он.

Ранее сообщалось, что Минцифры России планирует обязать крупные ИТ-компании отчислять 5% от средств, сэкономленных ими за счет налоговых льгот, на нужды профильных вузов.

«Я думаю, это правильный подход. Рынок сильно опережает традиционное академическое образование, а активное включение самих компаний в этот процесс позволит сократить разницу. Кроме того, ИТ-компании сами к этому стремятся - не только на федеральном, но и на региональном уровне. Например, в Марий Эл до 2032 г. появится частный ИТ-университет, главным инвестором выступит разработчик решений для онлайн-обучения iSpring», – рассказал депутат.

По словам Немкина, подготовка ИТ-специалистов будет вестись не только в рамках нацпроекта «Кадры», но и нацпроекта «Экономика данных».

«Сейчас обсуждается идея увеличения количества школьников, ежегодно изучающих языки программирования, до 400 тыс. человек ежегодно к 2030 году за счет программы дополнительного образования «Код будущего». Предлагаемые меры, конечно, существенно повлияют на преодоление текущего дефицита ИТ-кадров, а также на популяризацию направления среди молодежи», – подчеркнул депутат.