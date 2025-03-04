Житель СПб накопил долгов по алиментам на 5,7 млн. руб.

«Питерец.ру» сообщает, что житель СПб оказался в центре внимания судебных приставов из-за своих долгов по алиментам. Сумма задолженности превысила 5,7 млн. руб., поскольку мужчина не платил алименты с 2021 года.

Неплательщиком оказался 63-летний предприниматель, который отказывался ранее платить долг. Но когда мужчина понял, что может лишиться водительских прав и возможности отдыхать за пределами России, то все же погасил задолженность.

Судебные приставы напоминают, что уклонение от уплаты алиментов является серьезным нарушением закона и влечет за собой ответственность. В случае злостного уклонения от их уплаты, суд может привлечь должника даже к уголовной ответственности. Но обычно до этого не доходит, поскольку неплательщики решают погасить долг.