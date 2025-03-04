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Питерец.ру » Экономика » Житель СПб накопил долгов по алиментам на 5,7 млн. руб.

Житель СПб накопил долгов по алиментам на 5,7 млн. руб.

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Житель Петербурга накопил огромные долги по алиментам и был вынужден оплатить их 

«Питерец.ру» сообщает, что житель СПб оказался в центре внимания судебных приставов из-за своих долгов по алиментам. Сумма задолженности превысила 5,7 млн. руб., поскольку мужчина не платил алименты с 2021 года.

Неплательщиком оказался 63-летний предприниматель, который отказывался ранее платить долг. Но когда мужчина понял, что может лишиться водительских прав и возможности отдыхать за пределами России, то все же погасил задолженность.

Судебные приставы напоминают, что уклонение от уплаты алиментов является серьезным нарушением закона и влечет за собой ответственность. В случае злостного уклонения от их уплаты, суд может привлечь должника даже к уголовной ответственности. Но обычно до этого не доходит, поскольку неплательщики решают погасить долг.

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