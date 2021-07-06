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Питерец.ру » Экономика » Он быстро расплатился с долгами

Он быстро расплатился с долгами

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kaliningrad.rbc.ru
Петербуржец долго не платил за квартиру, а потом мгновенно погасил долг

Ситуация с долгами за коммунальные услуги оставляет желать лучшего. В Петербурге (да и по всей стране) есть немало людей, кто платить не особо хочет. Конечно, некоторые люди оказались в сложном финансовом положении. По этой причине у них образовалась задолженность. Но имеются и такие неплательщики, которые не торопятся погашать долг даже после решения суда.

Но в каких-то случаях деньги для погашения долга находятся очень быстро, словно происходит какое-то волшебство. Только имя такого волшебства – запрет на выезд за границу. Так приставы быстро убедили одного петербуржца погасить долг в 164 тыс. руб. По данным «Питерец.ру», этот человек несколько лет не платил за квартиру. Потому управляющая компания была вынуждена подать в суд.

Сначала мужчина не предпринимал никаких действий по погашению задолженности. Но, как только он узнал, что не может выехать на отдых за рубеж, то погасил долг в течение нескольких дней. Необходимые для этого деньги чудесным образом нашлись. И это далеко не первый случай, когда должникам все же приходится платить.

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