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Питерец.ру » Общество » Лишился машины из-за алиментов

Лишился машины из-за алиментов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spas-rt.ru
Петербуржец задолжал по алиментам и лишился своего автомобиля

«Питерец.ру» сообщает, что 36-летний петербуржец лишился своего автомобиля, который арестовали судебные приставы. Мужчина накопил слишком большой долг по алиментам – около 500 тыс. руб.

Этот человек был обязан ежемесячно выплачивать алименты в размере 1,5 прожиточных минимумов. Поскольку он этого не делал, игнорировав решение суда, это привело к большим проблемам.

Приставам пришлось изъять автомобиль Land Rover Freelander. Хозяин этого кроссовера припарковал его у дома и не думал, что его лишится. Однако авто оказалось арестованным. В настоящий момент машина находится на спецстоянке.

Если долг не будет оплачен, автомобиль продадут, а часть вырученных денег пойдет в счет уплаты долга. Но у мужчины еще есть шанс вернуть этот Land Rover.

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