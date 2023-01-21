Лишился машины из-за алиментов

«Питерец.ру» сообщает, что 36-летний петербуржец лишился своего автомобиля, который арестовали судебные приставы. Мужчина накопил слишком большой долг по алиментам – около 500 тыс. руб.

Этот человек был обязан ежемесячно выплачивать алименты в размере 1,5 прожиточных минимумов. Поскольку он этого не делал, игнорировав решение суда, это привело к большим проблемам.

Приставам пришлось изъять автомобиль Land Rover Freelander. Хозяин этого кроссовера припарковал его у дома и не думал, что его лишится. Однако авто оказалось арестованным. В настоящий момент машина находится на спецстоянке.

Если долг не будет оплачен, автомобиль продадут, а часть вырученных денег пойдет в счет уплаты долга. Но у мужчины еще есть шанс вернуть этот Land Rover.