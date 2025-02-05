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Питерец.ру » Экономика » В СПб появятся гибридные внедорожники из Китая

В СПб появятся гибридные внедорожники из Китая

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В Северной столице начнут продавать гибридные внедорожники из КНР

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб началась продажа первых гибридных китайских внедорожников Rox 01. Гибридные внедорожники сочетают в себе преимущества двух типов двигателей – электрического и ДВС.

Это позволяет снизить расход топлива и уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу. Кроме того, такие автомобили обладают высокой проходимостью и могут справиться с любыми дорожными условиями.

Во внедорожниках применяются современные системы безопасности и комфорта. Они имеют стильный и современный дизайн, который привлекает внимание на дороге. Петербуржцам предлагаются авто в 2 комплектациях: «Бизнес» и «Семейный». Стоимость внедорожников Rox 01 начинается от 9 млн. руб.

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