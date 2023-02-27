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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Газовый инфракрасный обогреватель: что это такое и как он работает

Газовый инфракрасный обогреватель: что это такое и как он работает

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
tehnar.ru
Газовый инфракрасный обогреватель – это устройство, которое использует газ для создания инфракрасного излучения

Газовый инфракрасный обогреватель – это устройство, которое использует газ для создания инфракрасного излучения, которое нагревает объекты и поверхности в помещении. Такое устройство может использоваться как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Поэтому многие решают купить газовый инфракрасный обогреватель для повышения комфорта.

Как работает газовый инфракрасный обогреватель?

Газовый инфракрасный обогреватель использует пропан или природный газ для создания горячего пламени. Эффект вызывается керамическими пластинами или трубками, которые нагреваются до очень высокой температуры и испускают инфракрасное излучение.

Преимущества использования газовых инфракрасных обогревателей:

  • Экономичность. Газовые инфракрасные обогреватели являются одними из самых экономичных обогревателей на рынке, потому что используют меньше топлива, чем традиционные устройства.
  • Эффективность. Газовые инфракрасные обогреватели нагревают объекты и поверхности, а не воздух, поэтому они более эффективны в больших помещениях.
  • Удобство. Газовые инфракрасные обогреватели не требуют электричества.
  • Экологическая чистота. Устройства  используют газ, который считается чистым топливом, и они не выбрасывают в атмосферу вредных выбросов.
  • Безопасность. Есть встроенные системы безопасности, такие как датчики уровня газа и системы автоматического отключения.

Применение газовых инфракрасных обогревателей

Газовые инфракрасные обогреватели могут использоваться в различных местах, включая дома, офисы, склады, автомастерские, террасы и барбекю-зоны. Они также часто применяются на открытом воздухе, например, для обогрева кемпинговых палаток или для создания тепла на террасе ресторана.

Конечно, газовые инфракрасные обогреватели не являются универсальным решением для всех ситуаций. Они могут не подходить для некоторых типов помещений и иметь ограниченную мощность. Кроме того, для их использования требуется газовая баллонная система или газопровод, что может ограничить их применение.

В целом, газовый инфракрасный обогреватель – это эффективное и экономичное устройство для обогрева помещений и создания тепла на открытом воздухе. Однако перед покупкой газового инфракрасного обогревателя рекомендуется обратиться к специалисту для получения консультации и уточнения совместимости с вашими потребностями и условиями использования.

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