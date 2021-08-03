В Фольксваген Центре ВАГНЕР рассказали о самых популярных комплектациях и опциях внедорожников Volkswagen

Внедорожники составили почти половину всех проданных автомобилей Volkswagen в Санкт-Петербурге в первой половине 2021 г. Такова статистика Фольксваген Центра ВАГНЕР — официальных дилеров Volkswagen.

Две модели внедорожников, Volkswagen Tiguan и Volkswagen Touareg, составили 49,5% продаж всех новых автомобилей Volkswagen в салонах Фольксваген Центр ВАГНЕР в первом полугодии 2021 г. Во втором полугодии в дилерских центрах появился еще один кроссовер — Volkswagen Taos.

У флагманского Volkswagen Touareg абсолютным лидером продаж стала омплектация Exclusive, доступная в трех базовых конфигурациях. На нее приходится 52% от всех проданных автомобилей этой модели.

У модели Volkswagen Tiguan сразу две лидирующие версии. Самый большой интерес вызывает комплектация R-line. И внешний вид, и техническая часть демонстрируют все возможности модели. По мнению дилеров и покупателей, с точки зрения совершенства набора опций, это исполнение является лучшим. Но есть одно «но» — эксклюзивность версии.

— Версия R-line всегда поставлялась только под заказ. Период ожидания — распространенная причина выбора других комплектаций, самой популярной из которых является Status. На нее приходится более 40% проданных Volkswagen Tiguan в Фольксваген Центрах ВАГНЕР, — говорит директор направления «Volkswagen легковые автомобили» Артем Легостаев.

Моторы

У старшей модели абсолютным лидером востребованности стал трехлитровый дизельный двигатель на 249 л.с. С этим мотором продается большая часть Volkswagen Touareg. Двигатель считается самым совершенным в линейке Volkswagen. Он же выдает и самый большой крутящий момент среди всех предлагаемых силовых агрегатов, разгоняя двухтонный автомобиль до «сотни» за 6,8 сек.

У Volkswagen Tiguan тоже есть свой топовый мотор, бензиновый 2.0 TSI 220 л.с. Который, кстати, разгоняет кроссовер до 100 км/ч также за 6,8 секунды. Такой показатель редкость в классе. Самым же популярным среди покупателей двигателем является силовой агрегат, выдающий 150 л.с. и потребляющий всего 7.5 литров топлива на 100 км. в смешанном цикле.

Опции

Самой нужной опцией в младших комплектациях кроссоверов оказался электропривод двери багажника. Этот «доп» интересует почти всех покупателей новых автомобилей.

В старших комплектациях лидерами списка дополнительного оснащения стали: кожаный салон, панорамная крыша и камеры кругового обзора.

Есть у Volkswagen и сервисный подход к комплектациям. Это сезонные спецверсии, выполняемые на одной из базовых комплектаций, в которую включены такие дополнительные элементы комфорта, как: обогревы форсунок, стекол, зеркал и руля, светодиодные фары, медиасистема и другие. Таким образом, покупателю не приходится задумываться о том, что добавить в автомобиль для удобной ежедневной эксплуатации — предлагаемые опции отвечают запросам клиентов.

— Выбор в пользу Volkswagen почти всегда обусловлен желанием владеть технически и технологически передовым автомобилем, которыми безусловно являются и кроссоверы. Бренд олицетворяет надежность, но при этом предлагает в своих моделях передовые технологии и характеристики. Аудитория Volkswagen — это люди, предпочитающие выдающиеся в своих сегментах автомобили, — отмечает Артем Легостаев.

Фольксваген Центры ВАГНЕР – официальные дилеры Volkswagen, представленные в Санкт-Петербурге: Фольксваген Центр ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), Фольксваген Центр ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и Фольксваген Центр ВАГНЕР Таллинский (Таллинское ш., 157А)

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