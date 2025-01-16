Сколько платят в СПб?

«Питерец.ру» сообщает, что, по данным HeadHunter, средняя предлагаемая заработная плата в СПб за год выросла на 10 тыс. руб. и составила 80 тыс. руб. Наиболее высокий доход в городе предлагают руководителям высшего звена – свыше 141 тыс. руб. В сфере автобизнеса и инвестиций можно зарабатывать более 120 тыс. руб.

Также в СПб высокооплачиваемыми являются профессии в сфере транспорта (111 тыс. руб.), строительства, информационных технологий и сельского хозяйства (по 100 тыс. руб).

Наиболее существенный рост зарплаты за год наблюдался у специалистов по продаже и ремонту авто (на 20 тыс. руб.), водителей, логистов и курьеров (на 19,9 тыс. руб.), страховых агентов (на 16 тыс. руб.) и работников сельского хозяйства (на 16 тыс. руб).