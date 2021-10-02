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Питерец.ру » Экономика » Айтишники стали получать больше

Айтишники стали получать больше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Зарплата it-специалистов Петербурга выросла

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице выросла зарплата специалистов it-сферы. Она и раньше была на достаточно высоком уровне, а за последний год поднялась еще на 23,7%. Это объясняется тем, что компании еще больше осознали роль информационных технологий в контексте нашей современной действительности.

Наиболее существенный рост пришелся на специалистов, работающих с jаvascript и PHP. Они стали получать на 30% больше. Зарплата системных архитекторов поднялась на 20%. Программистам Java стали платить на 20% больше, а разработчикам для Андроид – на 16,6%.

It-сфера – очень перспективное и востребованное направление, которое останется таковым на долгие годы. Мы живем в цифровую эпоху, и роль информационных технологий становится все более значимой.

Как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Раньше компьютерщики казались людьми не от мира сего. Их подкалывали, над ними смеялись. Но сейчас эти люди получают высокие зарплаты и с ухмылкой наблюдают над вчерашними критиками.

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