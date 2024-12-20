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Питерец.ру » Экономика » Определены самые дорогие вакансии 2024 года

Определены самые дорогие вакансии 2024 года

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В Северной столице выявили самые дорогие вакансии по итогам года

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице наблюдается рост зарплат для представителей определенных профессий. Стало известно, кто из специалистов может претендовать на высокий доход.

Аналитики сформировали рейтинг наиболее выгодных вакансий за 2024 год. В числе лидеров оказались айтишники, брокеры и агенты по работе с недвижимостью. Средняя зарплата этих специалистов превышает 200 тыс. руб.

В топ-5 также вошли системные аналитики и программисты. Первым готовы предложить 172,9 тыс. руб., вторым – 154,4 тыс. Кроме того, хорошие зарплаты предлагают геодезистам и прорабам – 129 тыс. и 121 тыс. руб. Неплохой доход могут получать курьеры – им платят в среднем 117,9 тыс. руб.

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