Сколько платят дальнобойщикам в СПб?

«Питерец.ру» отмечает, что зарплаты дальнобойщиков в стране выросли на 74%. При этом в других профессиях наблюдается рост не более 60%. Водители грузовиков в среднем получают 131 тыс. руб.

Дальнобойщикам Северной столицы предлагают до 172 тыс. руб. Зарплата таких водителей в СПб за год выросла на 40%. Почти половина петербургских работников данной сферы имеют стаж более 10 лет. 26% дальнобойщиков в профессии до 3 лет, столько же – не более года. 80% дальнобойщиков принадлежат к возрастной группе 55 лет и более. Остальные – младше, среди них есть и молодежь до 34 лет.

В этой профессии наблюдается тенденция увеличения среднего возраста. Причем это происходит не только в СПб, но и по всей стране. В результате через несколько лет может возникнуть проблема нехватки кадров, поскольку возрастные дальнобойщики уйдут на пенсию.